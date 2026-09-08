O Goiás quebrou tabus no clássico com o Vila Nova em 2026 e busca derrubar mais um na atual temporada: vencer no OBA, casa do rival, algo que não ocorre desde 2019. Os times voltam a se enfrentar na Série B na próxima quinta-feira (10), a partir das 19h30.\nNeste ano, duas marcas negativas foram quebradas nos clássicos disputados nesta temporada. Com duas vitórias do Goiás, ambas por 1 a 0, na Serrinha.\nNa vitória na fase de classificação do Goianão, o clube esmeraldino voltou a vencer o rival colorado depois de mais de três anos. A sequência era de dez jogos sem vitória no duelo contra o Tigre, com seis vitórias do Vila Nova e quatro empates.\nVila Nova x Goiás: atacantes são as esperanças de gols no clássico\nJá a vitória do Goiás no primeiro turno da Série B marcou o primeiro triunfo do time esmeraldino sobre o Vila Nova na competição depois de 15 anos. A equipe alviverde não vencia o Tigre na competição desde 2011, com sequência de 12 jogos, sendo oito vitórias coloradas e quatro empates.