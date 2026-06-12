O Goiás tenta se fortalecer após sofrer a pior derrota como mandante na história da Série B, quer deixar a goleada de 4 a 0 para o Novorizontino para trás e buscar soluções para voltar a vencer na competição na próxima rodada. Internamente, o discurso é de não criar cenário de terra arrasada e aprender com os erros para dar a volta por cima a partir do duelo contra o Athletic-MG, no próximo domingo (14).\nA principal bronca do técnico Daniel Paulista foi pela atuação do Goiás no segundo tempo. O treinador reclamou da postura e do comportamento dos jogadores esmeraldinos e definiu a atuação como “inadmissível”.\nDaniel Paulista não gostou do comportamento dos jogadores, principalmente em lances que originaram gols do Novorizontino: jogadas de transição. No segundo tempo, o Goiás sofreu três dos quatro gols na Serrinha.