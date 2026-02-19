Semifinalista do Campeonato Goiano, o Goiás é o único time invicto na competição estadual. A equipe esmeraldina tenta dar sequência a uma situação rara na história do Goianão: times terminarem o Estadual de maneira invicta. Em 2026, o clube esmeraldino terá a chance de fazer isso pela quarta vez na história.\nConsiderados dados de todas as edições do Campeonato Goiano entre 1962, início da era profissional, e 2025, ano da última edição concluída, o Goiás registrou três campanhas invictas.\nO Goiás foi campeão goiano em duas ocasiões sem perder uma partida. A primeira foi em 1972. Foram 24 partidas, com 19 vitórias e cinco empates. No 1º turno, o time esmeraldino ganhou oito jogos e empatou três vezes. A campanha no 2º turno foi de nove vitórias e dois empates. Na decisão contra o Atlético-GO, a equipe alviverde venceu as duas partidas da final.