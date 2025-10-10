Pressionado por vitórias e em crise na reta final da Série B, o Goiás terá de dobrar o atual aproveitamento para conquistar o acesso à Série A. De acordo com dados do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação de 67 pontos será a mais segura (100%) para garantir vaga na elite nacional.\nA média histórica de pontos para subir à Série A é de 63 pontos. Segundo a UFMG, a probabilidade de conquistar vaga na elite com 63 pontos é alta - 99,4% -, mas chega aos 100% com 67 pontos. Nos dois cenários, o Goiás terá de elevar o atual aproveitamento.\nO time goiano faz 2º turno com apenas 14 pontos conquistados em 12 jogos. Para efeito de comparação no 1º turno, no mesmo recorte de partidas, o clube conquistou 26 pontos. A campanha no returno é de três vitórias, cinco empates, quatro derrotas e 38,8% de aproveitamento.