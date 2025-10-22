Nas cinco rodadas finais da Série B, o Goiás terá de quebrar alguns tabus e reverter desvantagens históricas para continuar sonhando com o acesso à elite do Campeonato Brasileiro. O primeiro desses jejuns que o time precisará derrubar é contra o Criciúma, pois o esmeraldino jamais venceu a equipe catarinense fora de casa.\nLeia também\n+ Analistas explicam "colapso" do Goiás e projetam chances do time na reta final da Série B\nO Goiás já visitou o Criciúma 15 vezes na história. Em 12 delas, o Tigre saiu vencedor, e nas outras três ocasiões as equipes empataram. O mais recente duelo entre os times com mando de campo catarinense foi pela Série B de 2018, quando ficaram no 2 a 2 no Estádio Heriberto Hülse - todos os confrontos neste retrospecto foram no mesmo local.\nAntes desse empate mais recente, o Goiás vinha de três derrotas consecutivas contra o Criciúma como visitante, mas houve uma sequência pior. Entre 1990 e 2012, o alviverde foi superado em nove partidas seguidas diante do Tigre até conseguir um empate sem gols pela Série A de 2013.