Desde que a Série B é disputada por pontos corridos, a partir de 2006, nove times conseguiram entrar no G4 restando apenas cinco rodadas para o fim da competição, em nove edições diferentes. Ou seja, em quase metade das edições houve pelo menos uma mudança na zona de acesso nas últimas cinco rodadas. É o que o Goiás vai tentar fazer até o fim da Segundona.\nO Goiás deixou o G4 da Série B pela primeira vez desde a 5ª rodada, após a derrota para a Chapecoense por 3 a 1, na noite do último domingo (19), na Serrinha, pela 33ª rodada, na estreia de Fábio Carille como novo treinador.\nO esmeraldino ocupa agora a 6ª colocação, com 52 pontos, 2 a menos que o Remo, último time dentro do G4, na 4ª colocação.\nBarueri, Sport, Figueirense, Avaí, Santa Cruz, Bahia, Juventude, Criciúma e Ceará foram os clubes que estavam fora do G4 a cinco rodadas do fim da Série B e, ainda assim, conquistaram o acesso, todos com um ponto em comum: tiveram que conquistar, no mínimo, 60% de aproveitamento nas últimas cinco rodadas, conquistando no mínimo 9 pontos dos 15 restantes, para alcançar o acesso.