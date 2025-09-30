O Goiás, que neste momento é o 3º colocado da Série B, só voltará ao 1º lugar da competição se vencer o Atlético-GO, no clássico goiano desta terça-feira (30). Os times se enfrentam na Serrinha, a partir das 21h35, no encerramento da 29ª rodada.\nA necessidade de vitória foi confirmada após o triunfo do Coritiba, que bateu o Avaí, fora de casa, por 2 a 0. O clube paranaense chegou aos 50 pontos, tem 14 vitórias e saldo positivo de 11 gols. Se o Coxa tivesse perdido ou empatado, um empate no clássico bastaria para o Goiás voltar à liderança.\nO Goiás, que tem 14 vitórias e 49 pontos, pode igualar a pontuação do Coritiba, mas ficaria em segundo por ter saldo de gols inferior: oito.\nO Criciúma começou a 29ª rodada na liderança, mas foi surpreendido em casa e perdeu, de virada, por 4 a 2, para o lanterna Paysandu. Neste momento, o time catarinense é o 2º colocado com 49 pontos e saldo positivo de 13 gols.