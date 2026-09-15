O volante Filipe Machado, titular na equipe do Goiás, será desfalque para o jogo contra o Avaí. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Botafogo-SP e cumprirá suspensão automática na próxima rodada da Série B.\nAlém do volante, o Goiás tem uma dúvida para a partida. O lateral direito Marcos Vinícius sentiu desconforto na região do adutor da coxa direita durante treinamento e foi preservado na última partida. O jogador fará exames para avaliação.\nFilipe Machado, volante do Goiás (Rosiron Rodrigues / Goiás)\nNo departamento médico do clube, o zagueiro Ramon Menezes segue tratamento de fisioterapia para tratar desconforto muscular na panturrilha direita e deve continuar como desfalque.\nO atacante Anselmo Ramon e os laterais Nicolas e Rodrigo Soares, todos com problemas musculares, estão em transição física, que é a última fase antes do retorno aos treinos sem restrições.