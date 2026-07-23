O Goiás terá desfalques e retornos de jogadores para o jogo contra o América-MG. O atacante Kadu Sousa e o zagueiro Luiz Felipe vão ser ausências na partida do próximo domingo (26).\nOs jogadores receberam o terceiro cartão amarelo durante o jogo contra o Sport e vão cumprir suspensão automática na próxima rodada da Série B.\nPor outro lado, o técnico Mozart volta a contar com Lucas Ribeiro, que cumpriu suspensão diante do Sport, e com Ramon Menezes, que pertence ao Leão e não atuou por causa de uma cláusula contratual.\nNa defesa, Ramon Menezes retorna naturalmente à formação titular, enquanto Luisão e Lucas Ribeiro vão disputar a segunda vaga na defesa.\nNo ataque, Esli Garcia e Pedrinho são os mais cotados para assumir a vaga de Kadu Sousa. Outro alternativa, mas que mudaria a configuração do ataque, seria a entrada do centroavante Anselmo Ramon.