O Goiás terá disputa no ataque após a saída do atacante Jajá, que foi liberado para concluir negociação com o Remo, e vai ao mercado em busca de um substituto. A tendência, no entanto, é que um novo jogador da posição só chegue após o fim dos Estaduais e fique disponível para a Série B.O clube goiano não tem pressa em buscar um reforço para os próximos jogos, incluindo uma eventual final de Campeonato Goiano, pelo fato de não poder mais inscrever jogadores no Estadual. O regulamento da competição permitia o registro de novos atletas até antes do início da semifinal, que ocorreu no último final de semana.Desta forma, o Goiás terá pouco menos de um mês para buscar um jogador para o ataque. A estreia da equipe na Série B será contra o América-MG, em casa, entre os dias 20 a 22 de março - a data da partida ainda será confirmada pela CBF.O diretor Michel Alves, no entanto, já iniciou a busca por um novo reforço para o ataque pelo fato de Jajá ser um atleta importante sob o comando do técnico Daniel Paulista. O treinador quer inserir um novo ponta nos treinamentos para rápida adaptação visando à disputa da Série B.A posição de ponta já era um foco de Michel Alves para a Série B. Por isso, há possibilidade de mais de um atleta da função ser contratado pelo Goiás nas próximas semanas.Disputa internaEnquanto um novo reforço não chega, o Goiás terá uma disputa no ataque. Os atacantes Pedrinho e Bruno Sávio são os favoritos para assumir a posição de Jajá. No atual elenco, o técnico Daniel Paulista ainda conta com Esli Garcia e Kadu. Ambos, porém, estão no fim da fila de possíveis substitutos de Jajá. A vaga ficará entre Pedrinho (à frente na disputa) e Bruno Sávio.Contra a Anapolina, Pedrinho entrou em campo na vaga de Jajá durante o segundo tempo do empate por 2 a 2 pelo jogo de ida da semifinal do Goianão. A tendência é que ele inicie o jogo contra o Gama como titular.Nesta quarta-feira (25) a equipe esmeraldina enfrenta o Gama, em jogo único pela 2ª fase da Copa do Brasil, e no sábado (28) o time alviverde encara a Anapolina pela partida de volta da semifinal do Campeonato Goiano.Jajá era um dos jogadores de confiança do técnico Daniel Paulista. Ele disputou nove dos 11 jogos do Goiás no Goianão deste ano, sendo sete como titular.A saída do jogador de 27 anos deve ser oficializada ainda nesta semana, mas ele foi liberado para viajar para Belém para fazer exames médicos e assinar em definitivo com o Leão, que está na disputa da Série A.A negociação para a transferência de Jajá se estendeu desde o fim da temporada passada. O atleta ficou fora dos dois primeiros jogos do Goiás no Goianão durante tratamento de contusão muscular, de acordo com o clube esmeraldino, e voltou a ser utilizado na 3ª rodada, contra o Atlético-GO, alguns dias depois a diretoria alviverde confirmar o fim da negociação com o Remo.Jajá revelou em publicação em uma rede social, no último domingo (22), que aguardava o “desfecho positivo” da negociação com o Remo “há 3 meses”. Ele pediu para que suas palavras não fossem distorcidas e afirmou que a ida para o clube paraense foi o caminho que escolheu seguir.A transferência de Jajá para o Remo vai render R$ 3 milhões ao Goiás. O clube goiano era detentor de 50% dos direitos do jogador de 27 anos.Pelo Goiás, Jajá disputou 45 partidas entre 2025 e 2026. O atacante marcou cinco gols e distribuiu quatro assistências pelo clube esmeraldino.