O Goiás terá duas semanas livres antes do próximo compromisso na Série B. Por causa da pausa que a competição terá, o time esmeraldino só voltará a jogar no dia 10 de agosto diante do Londrina.\nA pausa na Série B é por causa dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, que vão ocorrer no próximo final de semana (ida) e durante a semana seguinte (volta).\nCom o tempo, o técnico Mozart poderá fazer ajustes na equipe que perdeu para o América-MG na última rodada da Série B.\nO treinador contará com os retornos do zagueiro Luiz Felipe e do atacante Kadu Sousa, que cumpriram suspensão no revés para o América-MG e ficam à disposição diante do Londrina.\nO Goiás não tem nenhum desfalque, exceção feita aos atletas que estão fora por lesão. O goleiro Tadeu e o meia-atacante Wellington Rato estão em fase de transição, enquanto o volante Lucas Rodrigues ainda está no departamento médico.