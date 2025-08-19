O Goiás terá jogos seguidos como mandante para tentar retomar a liderança da Série B e reabilitar a confiança na briga pelo acesso à Série A depois de nova derrota para o rival Vila Nova na temporada - 2 a 0 no OBA, no último sábado (16). O time esmeraldino se prepara para os jogos contra América-MG e Botafogo-SP, que brigam contra o rebaixamento à Série C.\nPersonagens da equipe esmeraldina adotaram, depois do revés para o Tigre, os discursos de que "não há terra arrasada”, que o Goiás faz um “bom campeonato” e que é “preciso trabalhar” para não deixar abalar a confiança na corrida pelo acesso à elite. Para melhorar todos os cenários, o clube alviverde encara como decisões os próximos jogos em casa.\nVencer se torna obrigação para o Goiás por causa da diferença de pontos para o 5º colocado. Em um cenário hipotético, a vantagem que chegou a ser de 10 pontos, pode cair para até 2 pontos no final do mês ou, dependendo de outros resultados, o time esmeraldino pode terminar o mês de agosto com a mesma pontuação da primeira equipe fora da faixa do acesso (G4).