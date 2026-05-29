O Goiás encerrou na manhã desta sexta-feira (29) a preparação para enfrentar o Atlético-GO. O técnico Daniel Paulista deve promover mudanças no meio-campo e ataque para enfrentar o Dragão pela 11ª rodada da Série B.\nO volante Filipe Machado e o meia Lourenço devem retornar ao time titular. Eles vão entrar nas vagas de Baldória e Gegê. No ataque, Anselmo Ramon deve recuperar a vaga na formação inicial. Desta forma, Kadu perde a condição de titular.\nO provável Goiás para enfrentar o Atlético-GO tem: Thiago Rodrigues; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Ramon Menezes e Nicolas; Lucas Rodrigues, Lourenço, Filipe Machado e Lucas Lima; Jean Carlos e Anselmo Ramon.\nEntre os reservas, o técnico Daniel Paulista pode contar com o retorno do atacante Cadu. Recuperado de uma contusão muscular, o jogador treinou nesta semana e pode ser relacionado. Ele foi ausência nos últimos quatro jogos da equipe na temporada.