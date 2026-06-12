O técnico Daniel Paulista deve promover mudanças no Goiás para o duelo contra o Athletic-MG. O lateral esquerdo Djalma e o volante Lucas Rodrigues devem ser duas novidades na escalação diante do time mineiro.\nNicolas, lateral esquerdo titular, vai cumprir suspensão e Djalma será seu substituto. No meio-campo, Lucas Rodrigues retornou após período de treinos e jogos com a seleção brasileira sub-20 e voltará ao time titular do Goiás.\nDaniel Paulista deve abrir mão da escalação com três atacantes e voltar a escalar o Goiás no sistema tático 4-4-2. Com isso, Anselmo Ramon, Kadu, Esli Garcia e Jean Carlos disputam duas posições no ataque.\nA dúvida fica em torno do meia Lourenço. Ele não enfrentou o Novorizontino por estar com desconforto muscular. Caso não fique disponível para iniciar jogando, Juninho deve seguir como titular.