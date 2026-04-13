O Goiás terá pelo menos três desfalques na próxima rodada da Série B. O time esmeraldino volta a campo no domingo (19) para enfrentar o Cuiabá, na Serrinha, pela 5ª rodada.\nO lateral direito Rodrigues Soares e o atacante Esli Garcia vão cumprir suspensão. Eles foram expulsos durante a derrota de 2 a 0 para o Juventude no último sábado (11), pela 4ª rodada da Série B.\nO terceiro desfalque confirmado é o lateral direito Diego Caito, que se recupera de uma cirurgia para tratar um quadro de apendicite.\nSem os dois laterais direitos disponíveis, o técnico Daniel Paulista deve fazer uma improvisação no setor. Baldória, que é volante, já atuou na função em alguns cenários. Outra opção é escalar uma defesa com três zagueiros, Ramon Menezes e Lucas Ribeiro são alternativas.\nA semana livre também será importante para o volante Lucas Rodrigues. O jogador de 18 anos voltou a treinar com bola na semana passada e pode voltar a ser relacionado depois de quase dois meses sem atuar - sua última partida foi no dia 25 de fevereiro, contra o Gama, pela 2ª fase da Copa do Brasil.