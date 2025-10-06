O técnico Vagner Mancini terá de fazer pelo menos três mudanças na escalação do Goiás para o jogo contra o CRB. O treinador esmeraldino pode ter até sete desfalques, sendo três em relação ao empate sem gols com o Volta Redonda na última rodada da Série B.\nNo empate com a equipe carioca, o zagueiro Lucas Ribeiro e o atacante Jajá receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão automática. Já o meia Brayann foi expulso, ainda no primeiro tempo, e também será desfalque diante do CRB.\nNa zaga, Luiz Felipe e Titi disputam posição. No meio-campo, a tendência é que Wellington Rato seja escalado (ele alterna funções durante as partidas e também joga como ponta). No ataque, o favorito para assumir a titularidade é Welliton Matheus.\nO provável Goiás para enfrentar o CRB tem: Tadeu; Willean Lepo, Titi (Luiz Felipe), Messias e Moraes; Juninho, Rodrigo Andrade e Rafael Gava; Wellington Rato, Anselmo Ramon e Welliton Matheus.