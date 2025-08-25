O elenco do Goiás inicia nesta segunda-feira (25) a preparação para o duelo contra o Botafogo-SP, jogo que o artilheiro Anselmo Ramon voltará ao time titular. O jogador, que marcou sete gols na Série B, desfalcou a equipe goiana na vitória de 1 a 0 sobre o América-MG após suspensão.\nO meia-atacante Wellington Rato fez, na maior parte da partida, a função de falso 9. Foi do jogador o chute que acabou desviado pelo zagueiro Rafa Barcelos e decretou a vitória esmeraldina na Serrinha.\nAlém de Anselmo Ramon, o Goiás pode contar novamente com o atacante Pedrinho. O jogador está em reta final de recuperação de uma lesão muscular. Ele está na fase de transição, a última antes dos retornos aos treinos sem restrições, desde a semana passada.\nPedrinho será avaliado diariamente, mas a comissão técnica acredita que há possibilidade do atacante pelo menos ser relacionado contra o Botafogo-SP. Ele se machucou há pouco mais de duas semanas, antes do jogo contra o Operário-PR, na 21ª rodada.