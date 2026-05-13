O elenco do Goiás voltou para Goiânia na tarde desta quarta-feira (13), após derrota para o Cruzeiro e eliminação na Copa do Brasil. O time goiano volta a campo no próximo sábado (16) para enfrentar o Botafogo-SP, pela 9ª rodada da Série B, a partir das 18h30 na Serrinha.\nO técnico Daniel Paulista terá de fazer uma mudança no gol. O goleiro Tadeu sofreu uma fratura na tíbia e está fora de combate por tempo indeterminado. Thiago Rodrigues deve ganhar a posição e Murilo ficará como suplente.\nO treinador volta a contar com o lateral esquerdo Nicolas, que cumpriu suspensão no clássico contra o Vila Nova.\nPelo mesmo motivo, Daniel Paulista não poderá escalar o zagueiro Ramon Menezes que foi expulso diante do rival colorado e o meia Lucas Lima que recebeu o terceiro amarelo na rodada passada.\nAlém deles, o atacante Cadu segue fora em tratamento de uma contusão muscular. Ele já era desfalque e continuará ausente.