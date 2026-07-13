O volante Filipe Machado fica à disposição no Goiás para o jogo contra a Ponte Preta no próximo final de semana. O jogador cumpriu suspensão diante do CRB e retorna ao time esmeraldino no duelo da 18ª rodada.\nFilipe Machado recebeu três cartões amarelos e teve de cumprir suspensão no jogo contra o CRB, no domingo (12). O Goiás abriu 2 a 0, mas sofreu gols no segundo tempo e cedeu empate ao time alagoano. No duelo, Baldória substituiu o volante na formação titular.\nFilipe Machado volta ao Goiás contra a Ponte Preta após cumprir suspensão automática diante do CRB (Rosiron Rodrigues / Goiás)\nAlém de Filipe Machado, o meia Gegê pode retornar ao Goiás no jogo contra a Ponte Preta. Ele está em transição física e existe a expectativa de que fique à disposição na próxima rodada da Série B.\nO elenco do Goiás está de folga nesta segunda-feira (13) e retorna aos treinos na terça-feira (14) para iniciar a preparação para o jogo contra a Ponte Preta. As equipes vão se enfrentar no próximo sábado (18), a partir das 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).