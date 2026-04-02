O volante Filipe Machado volta a ficar à disposição no Goiás. O técnico Daniel Paulista também aguarda evolução do volante Lucas Rodrigues, que pode retornar contra o Criciúma. Após empate com o Londrina na quarta-feira (1º), o time esmeraldino volta a campo na segunda-feira (6) para enfrentar o Tigre na Serrinha.\nFilipe Machado foi expulso na rodada de abertura, na vitória de 3 a 1 sobre o América-MG, e cumpriu suspensão no empate por 2 a 2 com o Londrina e fica disponível diante do Criciúma. Baldória foi seu substituto no duelo da 2ª rodada e deve retornar ao banco de reservas.\nOs próximos dias também serão cruciais para um possível retorno de Lucas Rodrigues. O volante sofreu nova entorse no tornozelo, nesta semana, mas a situação é menos grave da torção anterior sofrida no dia 25 de fevereiro.