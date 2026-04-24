O Goiás terá os retornos do lateral direito Rodrigo Soares e do atacante Esli Garcia para o jogo de domingo (26) contra o São Bernardo. Os atletas cumpriram suspensão na rodada passada e ficam à disposição do técnico Daniel Paulista.\nRodrigo Soares e Esli Garcia foram expulsos na derrota de 2 a 0 para o Juventude, na 4ª rodada. O atacante parou um contra-ataque em lance de chance clara de gol, enquanto o atacante deu um soco em um adversário. Os dois receberam cartões vermelhos direto.\nOs atletas foram ausências na derrota de 2 a 0 para o Cuiabá na 5ª rodada e voltam diante do São Bernardo, fora de casa, neste domingo.\nRodrigo Soares deve ser titular, enquanto Esli Garcia deve começar a partida como reserva. O provável Goiás para enfrentar o São Bernardo tem: Tadeu; Rodrigo Soares, Luisão, Luiz Felipe (Lucas Ribeiro) e Nicolas; Filipe Machado (Gegê), Lucas Rodrigues, Lourenço e Lucas Lima; Anselmo Ramon e Jean Carlos.