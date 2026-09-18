O técnico Mozart confirmou dois retornos importantes para o Goiás. Os laterais titulares Nicolas, pela esquerda, e Rodrigo Soares, pela direita, estão recuperados de lesão e estarão entre os relacionados para a partida contra o Avaí, no domingo (20).\n“Teremos a volta do Rodrigo Soares e do Nicolas. São dois jogadores que agregam muito para o nosso time pela experiência”, disse o treinador.\nNicolas desfalcou a equipe nas últimas quatro partidas enquanto se recuperava de uma lesão muscular no adutor da coxa direita. Djalma Silva foi o substituto no período.\nRodrigo Soares também sofreu uma lesão muscular na parte anterior da coxa esquerda e ficou fora dos últimos três jogos. O zagueiro Luisão foi improvisado na função.\nOs laterais tiveram rápida evolução na transição física e estarão entre os relacionados para a partida na Serrinha. Resta saber, porém, se começarão como titulares ou ficarão no banco de reservas, algo que o treinador não revelou.