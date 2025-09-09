A semana do Goiás começou com cobranças internas após a derrota para o Avaí, perda da liderança e cenário de alerta ligado com a possibilidade de terminar a próxima rodada da Série B na 4ª colocação, o que resultaria no fim de praticamente toda a vantagem de pontos conquistada para o 5º colocado. Reuniões com o elenco foram feitas às vésperas do confronto direto contra o líder Coritiba.\nMais do que a derrota para o Avaí, o desempenho do elenco esmeraldino esteve distante do cenário esperado após o Goiás perder para o Botafogo-SP na rodada anterior. O objetivo de dar uma resposta rápida e não perder a liderança não foi conquistado.\nA logística definida pelo Goiás foi de permanecer na região sul do País, já que na próxima sexta-feira (12) o time goiano encara o líder Coritiba, no Couto Pereira. Se vencer, retoma a liderança e minimiza o momento de pressão por causa dos resultados e desempenhos ruins nas duas últimas rodadas.