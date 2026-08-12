Na luta para voltar ao G6 da Série B e se inserir de vez na busca pelo acesso, o Goiás terá pela frente dois compromissos difíceis. Na sequência, o time esmeraldino enfrentará Criciúma e Juventude, atualmente líder e vice-líder da Segundona.\nO Goiás terminou a 21ª rodada a um ponto do G6. O alviverde é 8º colocado e tem 32 pontos, um a menos que o Novorizontino, 6º colocado. Entre eles, está o CRB, com a mesma pontuação do clube esmeraldino, mas saldo de gols melhor. outros dois clubes com 32 são Atlético-GO (9º) e Sport (10º).\nNo sábado (15), o Goiás viaja para enfrentar o líder Criciúma, pela 22ª rodada, no Estádio Heriberto Hülse. O Tigre catarinense está invicto em seus domínios e tem a quarta melhor campanha como mandante. O Criciúma vive um momento de instabilidade, não vence há duas rodadas e vem de derrota por 2 a 0 para o Athletic. Com o resultado, viu a distância para o vice-líder Juventude cair para apenas 2 pontos.