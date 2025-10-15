O trabalho do técnico Fábio Carille no Goiás vai começar com o clube dentro do G4. O time poderia deixar a faixa do acesso nesta terça-feira (14), mas o empate da Chapecoense com o Botafogo-SP por 1 a 1 manteve o clube goiano no G4. O Goiás é o 4º colocado com 52 pontos.\nSe vencesse o Botafogo-SP em casa, a Chapecoense ultrapassaria e empurraria o Goiás para fora do G4. A equipe catarinense tem 51 pontos.\nFábio Carille vai estrear pelo Goiás no próximo domingo (19), na Serrinha, a partir das 20h30, diante da Chape. Também enfrenta, na ordem, Criciúma (fora), Athletico-PR (casa), Cuiabá (fora), Novorizontino (casa) e Remo (fora).