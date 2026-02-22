O Goiás quer tirar do empate por 2 a 2 com a Anapolina, neste sábado (21), pela semifinal do Campeonato Goiano, uma lição para a partida da próxima quarta-feira (25), às 20 horas, contra o Gama, fora de casa, na estreia do alviverde goiano na Copa do Brasil. Para o técnico Daniel Paulista, do clube esmeraldino, a eliminatória nacional, que é 2ª fase e disputada em jogo único, é momento para não errar.\n“Que esse jogo (contra a Anapolina) sirva de exemplo para o próximo jogo. Já temos um jogo quarta-feira muito difícil, eliminatória, jogo único. Não podemos cometer erros”, resumiu.\nO Goiás está invicto na temporada. Em 11 jogos pelo Goianão, não perdeu - tem sete vitórias e quatro empates.\n“Quarta, é jogo diferente, eliminatório, estamos cruzando talvez com um dos adversários mais chatos da fase da Copa do Brasil, que tem invencibilidade, está muito bem na competição, está jogando um futebol muito bom, vai jogar em casa. O Goiás vai forte a Brasília para tentar conseguir a classificação”, disse Daniel Paulista.