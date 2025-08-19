O atacante Pedrinho iniciou a fase de transição no Goiás, mas ainda deve desfalcar a equipe esmeraldina na próxima rodada da Série B. O jogador começou os trabalhos físicos no campo e deve ser analisado diariamente antes de voltar às atividades com o restante do elenco.\nPedrinho sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa, no dia 8 deste mês. A previsão é que ele volte a treinar sem restrição a partir da segunda semana de recuperação, o que deve ocorrer a partir da próxima sexta-feira (22).\nSem Pedrinho, o técnico Vagner Mancini deve manter Wellington Rato como ponta. Welliton Matheus e Esli Garcia são outras opções.\nO elenco do Goiás ainda terá três dias de treinos nesta semana antes do jogo contra o América-MG. As equipes vão se enfrentar no sábado (23), a partir das 18 horas, na Serrinha, pela 23ª rodada da Série B.