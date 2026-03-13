O Goiás segue a preparação para a decisão do Campeonato Goiano e o técnico Daniel Paulista pode repetir a escalação da primeira partida da final. O treinador não possui desfalques para o duelo deste domingo (15).\nA principal dúvida permanece sobre o retorno do volante Lucas Rodrigues. O jogador voltou a treinar nesta semana, mas não atua há mais de duas semanas após sofrer uma entorse no tornozelo direito, no dia 25 de fevereiro durante classificação na Copa do Brasil diante do Gama, na 2ª fase.\nO retorno do volante como titular é pouco provável, por isso Filipe Machado deve seguir na formação inicial do Goiás. Há possibilidade de Lucas Rodrigues ficar à disposição no banco de reservas.\nSem desfalques, o técnico Daniel Paulista pode repetir a formação que venceu o Atlético-GO no jogo de ida por 2 a 0. O provável Goiás para a segunda partida tem: Tadeu; Diego Caito, Luisão, Lucas Ribeiro, Nicolas; Filipe Machado (Lucas Rodrigues), Gegê (Pedrinho), Lourenço e Lucas Lima; Jean Carlos e Anselmo Ramon.