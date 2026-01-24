O Goiás usou cobranças de escanteios para vencer a Anapolina, por 2 a 0, neste sábado (24), pelo complemento da 5ª rodada do Campeonato Goiano. Com gols do zagueiro Luiz Felipe e do centroavante Anselmo Ramon, o time esmeraldino ampliou a sequência invicta no Estadual - cinco jogos, com três vitórias e dois empates - e segue nas primeiras posições.\nO resultado também encaminha a vaga do Goiás às quartas de final. O time esmeraldino chegou aos 11 pontos e assumiu a 3ª colocação, que era justamente a posição da Anapolina antes do início do jogo. A Rubra caiu para o 4º lugar (também foi ultrapassada pela Abecat) e permanece com nove pontos.\nNa 6ª rodada, quando pode garantir a classificação à próxima fase, o Goiás encara a Abecat na quinta-feira (29). O duelo será disputado na Serrinha, a partir das 19h30.