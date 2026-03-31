O Goiás tem aproveitado sua maior sequência sem jogos desde o início da temporada durante esta Data FIFA para recuperar atletas fisicamente e amenizar a pressão psicológica no grupo em meio a sequência de partidas decisivas que conviveu entre fevereiro e março\nComo não está na disputa da Copa Centro-Oeste, que tem sido disputada nestes últimos dias, o Goiás vai ter dez dias entre seu último jogo, que foi no dia 22 de março, na vitória sobre o América-MG, na estreia da Série B, e o próximo compromisso. O time goiano volta a jogar na próxima quarta-feira (1º), contra o Londrina.\nEsse período proporcionou ao técnico Daniel Paulista seu maior período contínuo de treinamentos e preparação sem partidas.\nAntes disso, a maior sequência havia sido entre o jogo de volta das semifinais contra a Anapolina e o duelo de ida da final do Goianão contra o Atlético-GO, com um intervalo de sete dias.