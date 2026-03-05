O adversário do Goiás na 3ª fase da Copa do Brasil será o Fluminense-PI, que eliminou o Trem-AP nos pênaltis pela 2ª fase do torneio nacional após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, nesta quinta-feira (5), no Estádio Augusto Antunes. O placar das penalidades foi 4 a 3 para o time piauiense.\nNas cobranças de pênaltis, Gabriel, do Fluminense-PI, desperdiçou ao chutar para fora. Em seguida, Matheus Paraíba também perdeu para o Trem-AP. Raimundinho converteu para o tricolor, mas o goleiro Vitor defendeu a cobrança seguinte e colocou o Trem em vantagem. Porém, Clailton isolou para a Locomotiva e deixou o placar em 3 a 2.\nMotoGP: autódromo de Goiânia recebe últimos ajustes e mira mais categorias\nNa última cobrança da série inicial, o Fluminense-PI empatou a disputa em 3 a 3, levando a decisão para as cobranças alternadas. Leco bateu para o Trem-AP, mas o goleiro Mauro, do time piauiense, fez a defesa. Na sequência, ele mesmo foi para a cobrança e marcou o pênalti que garantiu a classificação do Fluminense-PI, que avança pela primeira vez em sua história à 3ª fase da competição. O tricolor também disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.