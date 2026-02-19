O Goiás vai enfrentar o Gama em seu retorno à Copa do Brasil. A equipe do Distrito Federal venceu, nesta quarta-feira (18), o Monte Roraima-RR, por 2 a 0, pela 1ª fase do torneio nacional. Os meias Russo e David Lucas marcaram os gols da vitória da equipe alviverde, no estádio Bezerrão.\nGoiás e Gama vão se enfrentar em jogo único pela 2ª fase da Copa do Brasil. O duelo está marcado para ser disputado na próxima quarta-feira (25), a partir das 16 horas. O local ainda será confirmado pela CBF, mas a tendência é que seja o estádio Bezerrão.\nQuem vencer avança à 3ª fase. Caso o duelo termine empatado, a decisão do classificado será por meio da disputa dos pênaltis. O vencedor do confronto encara Trem-AP ou Fluminense-PI na sequência da Copa do Brasil.\nO Goiás vai receber R$ 1,38 milhão para disputar a 2ª fase da Copa do Brasil. Se avançar à 3ª fase, ganhará mais R$ 1,53 milhão de premiação.