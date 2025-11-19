O Goiás vai levar seguranças extras e pedirá reforço para o Batalhão de Polícia de Eventos (BEPE) da Polícia Militar do Estado do Pará para não sofrer com um possível foguetório da torcida do Remo na véspera da partida entre os times no próximo domingo (23).\nA direção esmeraldina decidiu contratar dez seguranças particulares para acompanhar a delegação do Goiás em Belém, mas também enviou ofício ao BEPE do Pará solicitando reforço na segurança nas redondezas do local onde a equipe goiana ficará hospedada na capital paraense.\nO pedido é para evitar que foguetório seja feito pela torcida do Remo na madrugada da partida decisiva entre os clubes. As informações foram divulgadas primeiro pelo repórter André Rodrigues e confirmadas pelo POPULAR.\nPara o jogo contra o Remo, toda a diretoria do Goiás deverá estar presente no estádio Mangueirão. O elenco viaja para Belém na próxima sexta-feira (21).