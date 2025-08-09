Há algumas semanas, o Goiás viu o assédio crescer em torno de alguns jogadores que receberam sondagens e propostas para deixar o clube goiano. Alguns atletas recusaram investidas de outras equipes, em outros cenários a própria direção esmeraldina não deu andamento e o foco da diretoria é evitar perdas que tenham impacto na equipe titular na disputa da Série B.\nO zagueiro Anthony, o lateral direito Diego Caito, o volante Rodrigo Andrade e o atacante Facundo Barceló tiveram sondagens nas últimas semanas. O atacante Pedrinho e o lateral direito Willean Lepo receberam propostas para deixar o Goiás. O mesmo caso do atacante Zé Hugo, que nesta sexta-feira (8) se despediu do elenco e deixou o Goiás. O provável destino do jogador é a Ferroviária.\nWillean Lepo é o único caso que o Goiás já declarou que não pretende intervir. O lateral está emprestado pelo Vitória, que recebeu uma proposta de venda de R$ 4 milhões do Apoel, do Chipre - o Goiás pode igualar a proposta. Nesta semana, o jogador teria dito ao técnico Vagner Mancini que pretende permanecer no clube goiano.