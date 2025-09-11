Um dos problemas identificados pelo técnico Vagner Mancini para explicar a oscilação do Goiás no início do 2º turno da Série B é o alto número de gols sofridos pela equipe esmeraldina. Nos seis jogos disputados no returno, o clube goiano não foi vazado apenas uma vez e aparece com a segunda pior defesa no recorte da competição.\nO Goiás sofreu dez gols nos últimos seis jogos. Em comparação com os seis primeiros jogos da equipe na Série B, a média saiu de 0,8 (foram cinco gols sofridos) para 1,6. Ou seja, os números de gols sofridos pelo time esmeraldino dobraram no returno da competição nacional.\nNo recorte do 2º turno, os números apresentados pela defesa do Goiás são melhores apenas que os obtidos pelo lanterna Paysandu e o vice-lanterna Amazonas.\nPaysandu e Amazonas sofreram gols em todos os seis jogos. O Goiás vem logo na sequência com gols sofridos em cinco das seis partidas. O único duelo que a defesa esmeraldina não sofreu gol foi na vitória de 1 a 0 sobre o América-MG, na Serrinha, pela 23ª rodada.