O Goiás convive com uma queda na média de público na Série B em relação à edição de 2025. No empate com o Sport na quarta-feira (22), o clube esmeraldino voltou a jogar para mais de 10 mil presentes depois de mais de dois meses e cinco partidas na competição nacional. Os números, porém, são abaixo da realidade da última partida.\nAs atuais médias de público do Goiás são de 6.371 (total) e 6.072 (pagantes). Apenas em duas ocasiões, em nove jogos disputados em casa na Série B deste ano, o time esmeraldino atuou no estádio Hailé Pinheiro com mais de 10 mil presentes.\nA partida contra o Sport registrou o recorde de público presente, foram 10.575 pessoas, sendo 9.958 pagantes. O clássico contra o Vila Nova, disputado no dia 9 de maio, na 8ª rodada, foi o único jogo do Goiás na Série B com mais de 10 mil pagantes: 10.469 total, sendo 10.231 pagantes.