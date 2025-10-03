O Goiás viu a gordura de pontos que a equipe conquistou para o 5º colocado, primeiro time fora da faixa do acesso (G4), evaporar aos poucos durante a queda de rendimento no 2º turno da competição nacional. A vantagem que já foi de 10 pontos, caiu para três e pode, na 30ª rodada, sumir de vez caso ocorra uma combinação de resultados.\nA principal explicação para a vantagem esmeraldina praticamente sumir são os resultados do Goiás no 2º turno. O time comandado pelo técnico Vagner Mancini terminou o 1º turno com a melhor campanha de um clube do futebol goiano nos pontos corridos. Foram 37 pontos, com 11 vitórias, quatro empates, quatro derrotas e 64,9% de aproveitamento.\nApós dez jogos no 2º turno, o Goiás faz a 10ª campanha no recorte. Até aqui, foram 13 pontos, de três vitórias e quatro empates, com aproveitamento de 43,3% - foram três derrotas no período.