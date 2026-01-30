O Goiás venceu a Abecat, nesta quinta-feira (29), em confronto direto pela vice-liderança do Campeonato Goiano. Na Serrinha, pela 6ª rodada do Goianão, o volante Lucas Rodrigues fez o único gol da vitória esmeraldina por 1 a 0.\nCom o resultado, o Goiás garante vaga nas quartas de final e permanece como único time invicto no Goianão 2026 - quatro vitórias e dois empates. O triunfo contra a Abecat foi o terceiro seguido do clube esmeraldino na competição.\nA vitória na Serrinha levou o Goiás para a 2ª colocação do Goianão. O time esmeraldino agora tem 14 pontos, dois a mais que a Abecat, que caiu para o 4º lugar (também foi ultrapassada pelo Atlético-GO).\nO Goiás terá a chance de assumir a liderança do Campeonato Goiano no próximo domingo (1º de fevereiro). Em novo confronto direto, o time esmeraldino disputa o clássico contra o Vila Nova, que lidera a competição. Quem vencer, ficará na 1ª colocação. A partida será disputada na Serrinha, a partir das 18h30.