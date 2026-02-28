O Goiás venceu a Anapolina nos pênaltis, neste sábado (28), na Serrinha, e é o primeiro finalista do Campeonato Goiano. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o time esmeraldino bateu a Rubra por 4 a 3 nas penalidades e volta à final estadual depois de três temporadas.\nA classificação teve virada nas penalidades. A Anapolina abriu 2 a 1, após chute errado do meia Lucas Lima. O goleiro Tadeu defendeu uma cobrança, do centroavante Iury Tanque, ainda viu Pacajus chutar para fora e coube ao centroavante Cadu marcar o gol da classificação do Goiás por 4 a 3.\nO Goiás agora aguarda a definição do adversário na decisão. Atlético-GO e Vila Nova se enfrentam neste domingo (29), no OBA. O Dragão venceu o jogo de ida por 2 a 0 e está em vantagem no confronto.\nOs jogos da final serão disputados nos dois domingos subsequentes: dia 8 com mando de Atlético-GO ou Vila Nova e no dia 15 com a decisão na Serrinha.