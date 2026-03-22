O Goiás venceu por 3 a 1 o América-MG, na Serrinha, na tarde deste domingo (22), em sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube esmeraldino dominou a primeira etapa, marcou os dois gols de pênalti, um deles em uma marcação inusitada, e segurou o resultado durante todo o 2º tempo com um jogador a menos, após a expulsão de Felipe Machado ainda nos minutos finais do 1º tempo. Com o resultado, a equipe chega a 18 jogos de invencibilidade e estabelece a maior sequência do clube no século.\nAnselmo Ramon e Tadeu marcaram, ambos de pênalti no primeiro tempo, e Gegê marcou na segunda etapa para o Goiás. Mastriani diminuiu para o América-MG nos minutos finais.\nUm dos gols de pênalti saiu num lance incomum, na segunda marcação. O goleiro Gustavo cobrou o tiro de meta curto normalmente, mas o zagueiro Emerson não percebeu e achou que a cobrança ainda não havia sido feita. Colocou a mão na bola para fazer a cobrança, mas a bola já estava em jogo, e o árbitro assinalou pênalti, uma situação rara.