O Goiás venceu o América-MG, por 1 a 0, neste sábado (23), e voltou à liderança da Série B. Em noite de protesto de parte da torcida, o time esmeraldino ganhou na Serrinha após gol contra do zagueiro Rafa Barcelos, em jogo válido pela 23ª rodada da competição.\nCom o resultado, o Goiás volta à liderança da Série B. O time esmeraldino precisava de uma combinação de resultados, que ocorreu, para reassumir a 1ª colocação. Também neste sábado, o Coritiba empatou sem gols com o Remo. Esse resultado, aliado com o triunfo goiano sobre o América-MG deixa o clube esmeraldino como líder novamente.\nO Goiás agora tem 44 pontos, um à frente do Coritiba, que é o 2º colocado. O clube goiano é o que mais ficou liderou a Série B, até aqui. Em 23 rodadas, o time esmeraldino foi o 1º colocado em 14 oportunidades.