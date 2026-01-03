O Goiás estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado (3) com vitória por 3 a 1 sobre o América-RN, pelo Grupo 3, no Estádio Alberto Victolo, em Tanabi, no interior de São Paulo.\nLogo no início da partida, o Goiás impôs um ritmo acelerado e, nos primeiros 15 minutos, abriu 2 a 0 no placar. Depois, controlou o jogo, criando as melhores oportunidades e pressionando a saída de bola da equipe de Natal, o que forçou erros do adversário. Assim, o terceiro gol esmeraldino saiu no segundo tempo.\nO América-RN criou algumas oportunidades e finalizou em algumas ocasiões contra a meta de Murillo. O goleiro, que disputa sua terceira Copinha e é um dos atletas mais experientes do elenco, fez boas intervenções ao longo da partida, mas já nos minutos finais, a equipe potiguar conseguiu descontar e fechou o placar em 3 a 1.