O Goiás venceu o Avaí, de virada, por 2 a 1, neste domingo (20). Na Serrinha, Daniel Penha abriu o placar para o time catarinense, enquanto Kadu Sousa e Jean Carlos marcaram os gols da virada esmeraldina no duelo válido pela 29ª rodada.\nO resultado foi importante para o Goiás, antes do clássico com o Atlético-GO, no próximo sábado (26), em casa. O time esmeraldino venceu pelo segundo jogo seguido - antes tinha batido o Botafogo-SP, também de virada - e chega a 42 pontos. O clube alviverde vai terminar a 29ª rodada a quatro pontos do Dragão, que é o 6º colocado.\nNa próxima rodada, a 30ª da Série B, Goiás e Atlético-GO fazem o clássico goiano. Na Serrinha, os times se enfrentam no sábado, a partir das 18h30.\nLeia o resumo da partida entre Goiás e Avaí:\nAinda com chances de encurtar a distância para o G6 da Série B do Brasileiro, o que se esperava do Goiás era iniciativa para pressionar o Avaí no campo de defesa do adversário, atacar e buscar o gol jogando em casa. Em alguns momentos, o alviverde conseguiu chegar à área da equipe catarinense, mas sem muita convicção de que o gol poderia sair.