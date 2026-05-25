O Goiás venceu o Avaí por 2 a 0 na noite deste domingo (24), conquistou sua primeira vitória fora de casa na Série B e emendou o terceiro triunfo seguido na competição. A partida foi disputada na Ressacada, em Florianópolis, pela 10ª rodada. Com 16 pontos, o clube esmeraldino se mantém no G6 antes de encarar mais um clássico na Segundona.\nOs gols da vitória esmeraldina foram de jogadores que saíram do banco de reservas: Bruno Sávio e Anselmo Ramon.\nÉ a terceira vitória seguida do Goiás na Série B. Antes, bateu o Vila Nova e o Botafogo-SP por 1 a 0. Também é a primeira vez que o time alviverde sai vencedor de um jogo como visitante nesta Série B. Antes, tinha perdido três e empatado uma partida.\nAgora, o Goiás tem pela frente clássico contra o Atlético-GO, fora de casa, no Estádio Antônio Accioly, no próximo domingo (31), às 16 horas, pela 11ª rodada da Série B.