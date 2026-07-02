O Goiás venceu o CRB nos pênaltis por 4 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, da semifinal da Série B sub-20 e conquistou o acesso à Série A sub-20 de 2027. O duelo foi disputado nesta quarta-feira (1º) na Serrinha.\nO time goiano contou com o gol contra o zagueiro Gabriel Lessa para abrir o placar na semifinal do torneio nacional, enquanto Ruy deixou tudo igual no tempo regulamentar para levar a decisão para os pênaltis.\nNas penalidades, o Goiás contou com gols de Marcos Paulo, Aleixo, Santos e Pablo para vencer por 4 a 2. O CRB errou duas cobranças, uma na trave e outra para fora.\nNa decisão, o Goiás vai enfrentar o Ceará em jogo único. A data prevista para a final é o dia 22 de julho, em uma quarta-feira. O Vozão será o mandante da partida, que ainda terá horário e local divulgados pela CBF. O clube cearense vai jogar em casa por ter feito a melhor campanha em todas as fases: 25 pontos contra 17 do time goiano.