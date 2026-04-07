O Goiás é o novo líder da Série B. Nesta segunda-feira (6), o time esmeraldino venceu o Criciúma na Serrinha e celebrou o aniversário de 83 anos com triunfo que levou a equipe goiana para a ponta da tabela da competição. O atacante Cadu fez o único gol da vitória de 1 a 0, no encerramento da 3ª rodada, resultado que ampliou a série invicta para 20 partidas em 2026.\nA equipe goiana chegou aos 7 pontos e fica com o 1º lugar por ter melhor ataque (6 a 3 em gols marcados) em relação ao Avaí, que é o 2º colocado.\nA vitória na Serrinha e a liderança da Série B foram os principais presentes no aniversário de 83 anos do clube esmeraldino, que foi celebrado nesta segunda-feira (6). O clube fez um evento para conselheiros e dirigentes pela manhã e algumas ações com a torcida durante o jogo - os torcedores cantaram parabéns para o clube após o apito final na Serrinha.