Na noite desta sexta-feira (7), na Arena Pantanal, o Goiás venceu o Cuiabá por 1 a 0 e iniciou o final de semana dentro do G4 da Série B. Com gol de Rafael Gava, em cobrança de falta, o time esmeraldino subiu para 3º lugar na tabela de classificação e secará dois adversários diretos para seguir na zona do acesso até o desfecho da 36ª rodada.\nCom a vitória fora de casa, o Goiás chegou aos 58 pontos e inevitavelmente perderá pelo menos uma posição neste sábado (8). Isso porque o Remo, que também tem 58 pontos, e o Novorizontino, com 56, medem forças entre si e um deles somará uma quantidade suficiente de pontos para deixar o alviverde goiano para trás.\nPara permanecer no G4 até o fim da rodada, o Goiás precisa torcer por tropeços do Athletico-PR e do Criciúma, que enfrentam Volta Redonda e Atlético-GO, respectivamente, ambos como mandantes. Se Furacão ou Tigre vencerem, o esmeraldino novamente se colocará do lado de fora da zona de acesso.