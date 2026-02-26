O Goiás voltou à Copa do Brasil em 2026 e teve estreia sofrida. Nesta quarta-feira (25), no estádio Bezerrão, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, o time goiano bateu o Gama nos pênaltis, por 5 a 4, e avançou à 3ª fase do torneio nacional.\nNo tempo regulamentar, Anselmo Ramon abriu o placar para o Goiás, enquanto Ramon e David Lucas marcaram para a virada do Gama. No final do 2º tempo, Cadu deixou tudo igual e levou a disputa para as penalidades.\nNa disputa de pênaltis, todos os nove primeiros cobradores marcaram gols. Tadeu, Lucas Lima, Lourenço, Esli Garcia e Nicolas anotaram pelo Goiás. Luan, Henrique Almeida, Darlan e Michel anotaram para o Gama. Na última cobrança, o lateral esquerdo Lucas Piauí cobrou no canto esquerdo e viu o goleiro Tadeu defender e garantir a classificação esmeraldina à 3ª fase.