O Goiás venceu o Maringá por 1 a 0 no Estádio Willie Davids, nesta quinta-feira (19), e está classificado para a 5ª fase da Copa do Brasil. Em um jogo de poucas oportunidades, Anselmo Ramon, que começou no banco, entrou na segunda etapa e marcou o gol da classificação do clube esmeraldino, que se mantém invicto na temporada e avança para uma fase nobre da competição.\nO alviverde, que já havia arrecadado R$ 4,59 milhões em premiações, recebe agora mais R$ 2 milhões com a classificação, totalizando R$ 6,59 milhões ao chegar à 5ª fase.\nNa próxima etapa, o clube se junta à elite do futebol brasileiro, com a entrada dos 20 clubes da Série A, e fará confrontos de ida e volta. O Goiás também se junta ao Atlético-GO, outro goiano classificado, enquanto o Vila Nova foi eliminado nos pênaltis pelo Confiança-SE.