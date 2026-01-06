O Goiás venceu o Sobradinho-DF e encaminhou a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira (6), no estádio Prefeito Alberto Víctolo, em Tanabi, o atacante Willie e o lateral esquerdo Júlio César marcaram os gols do time esmeraldino na vitória de 2 a 1 sobre a equipe do Distrito Federal - João Marins descontou.\nO Goiás abriu o placar no estádio Prefeito Alberto Víctolo, em Tanabi. Após bonito lançamento do volante Vitor Fonseca, o atacante Willie se antecipou ao goleiro do Sobradinho e cabeceou para os fundos das redes, aos 24 minutos.\nO time do Distrito Federal não demorou para empatar. Aos 35 minutos, depois de erro na saída de bola do Goiás, o atacante João Marins recebeu dentro da área e bateu colocado para tirar do goleiro Murillo Carvalho.\nO gol da vitória do Goiás saiu no final da partida. Aos 43 minutos, Júlio César cobrou pênalti e deixou o time goiano em vantagem: 2 a 1.